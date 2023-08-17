Bakan Özhaseki Elazığ Valiliğini Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Özhaseki, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Vali Ömer Toraman ile bir süre görüştü. Daha sonra Özhaseki, Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.