BAKAN ÖZHASEKİ DIŞARIDAN GELEN HERKES 'DEPREMİN 4'TE 1'İ BİZDE OLSA ALTINDAN KALKAMAZDIK' DEDİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,Dışarıdan gelen herkes muhatap olduğu bizim insanımıza; 'bu depremin 4'te 1'i bizim orada olsa emin olun altından kalkamazdık' dediler.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,Dışarıdan gelen herkes muhatap olduğu bizim insanımıza; 'bu depremin 4'te 1'i bizim orada olsa emin olun altından kalkamazdık' dediler. Amerika'da bir kasırga oldu aradan 2 sene geçmiş daha devlet oraya gidememiş. Almanya'da sel felaketi vardı. Millet isyanlarda 2 sene geçmiş Alman devleti oraya daha vatandaşın yarasını saracak bir şey yapmamış. Bizde ise kısa sürede 200 bin konutun temeli atıldı dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki memleketi Kayseri'deki programının 2'nci gününde Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nın Malatya karayoluna bağlantısının açılış törenine katıldı. Germir Mahallesi'nde bulunan Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti milletvekili Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Şubat depremlerinin bin yılın felaketi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, Zor zamanlardan geçiyoruz. Bin yılın afeti ile karşı karşıya kaldık 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsinin yapılması lazım. Orada maddi hasar sadece binaların yapılması için gerekli olan para 110 milyar dolar civarında bunların altından kalkmak kolay değil. Tüm devlet erkanı ilk andan itibaren ayakta ve deprem bölgesindeydi. Belediyelerimiz aylarca orada hizmet etti. Her bir tarafta, önce arama kurtarma çalışmaları, çadır, iaşe ve konteyner yapılması anlamında çalışmalar oldu. Şimdi konutlar yapılıyor. Yerinde dönüşüm projesi ile 200 bine yakın vatandaş başvurdu. Her tarafta bir yerde temel atıyoruz. Bunların altından kalkacağız Allahın izniyle dedi.

'KISA SÜREDE 200 BİN KONUTUN TEMELİ ATILDI'

Deprem bölgelerine yurt dışından gelenlerin verdiği tepkilere de değinen Mehmet Özhaseki, Dışarıdan gelen herkes muhatap olduğu bizim insanımıza; 'bu depremin 4'te 1'i bizim orada olsa emin olun altından kalkamazdık' dediler. Amerika'da bir kasırga oldu aradan 2 sene geçmiş daha devlet oraya gidememiş. Almanya'da sel felaketi vardı. Millet isyanlarda 2 sene geçmiş Alman devleti oraya daha vatandaşın yarasını saracak bir şey yapmamış. Bizde ise kısa sürede 200 bin konutun temeli atıldı. Kolay mı bu Deprem zamanı 85 milyon gözyaşı döküp evinde rahat etmedi. Biz böyle bir milletiz ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA ARTIK SÖZ DİNLEYEN DEĞİL, SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Dünya'da son dönemde artan Türk ve İslam karşıtlığına değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, Türkiye büyük ve güçlü Türkiye yüzyılında kendisini gösterecek. Dünyada artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline gelecek. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Bütün dünyada bir şekilde en son örneği de Kıbrıs'ta olmak üzere bir Türkiye ve islam düşmanlığı var. Bu artık İslam düşmanlığını geçti insan düşmanlığı var. Türkiye ayakta durmaya ve lider ülke olarak kendini düşen görevleri açıkça yapmaya çalışıyor. Tüm bunların takipçisi olmaya devam edecek dedi. Açılış programının ardından, Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet, Kayserispor ile Samsunspor arasındaki karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma hareket etti.(DHA)