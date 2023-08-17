Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen vatandaşlarımızı güvenli konutlarına oturtmak için çalışıyoruz

Bakan Özhaseki: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı güvenli konutlarına oturtmak için gece gündüz çalışıyoruz"

"Hasarlı olan 850 bin bağımsız birimin yapım maliyeti 100 milyar doları geçiyor"

KAYSERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi program dolayısıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki yaptığı açıklamasında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı güvenli konutlarına oturtmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki'yi valilik önünde protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Şeref Defterini imzalayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamasında 850 bin bağımsız birimin depremde hasar gördüğünü söyleyerek, "Bugün sabah erkenden Elazığ şehrimize gittik. Orada bir taraftan bakanlığımızı ilgilendiren atık su, arıtma tesisi gibi bir takım tesislerin temel atma töreni vardı. Bir taraftan da belediyemizin yapmış olduğu bir takım çalışmaların açılışları vardı. Bakanlığımızı ilgilendiren konularda yoğun olarak işler bulunduğu için sabah mesaiye Elazığ'da başladık, şimdi de Kayseri'deyiz. 2-3 hafta boyunca ilk defa gelemedim Kayseri'ye iş yoğunluğundan dolayı. Allah nasip ederse yarın sabahtan itibaren güzel programlar var yine. Açılışlar olacak. Temel atmalar olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin zaten zorluklarını hepimiz biliyoruz ama 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz üzerinden 6 ay geçmesine rağmen içimizdeki acının çok taze olduğu bir deprem vardı. Bu depremde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. 18 şehrimiz etkilendi kolay değil. 14 milyon insan da bundan muzdarip oldu zarar gördü. Oralarda kabaca söylemek gerekirse 850 bin bağımsız birim hasar gördü. Büyük bir kısmı da yıkıldı zaten yıkımlar da devam ediyor. Bu depremden sonra haliyle ilk günlerin telaşıyla arama kurtarma işleri gibi oradaki bir takım sorunlar, çadır bulmak gibi bir takım meseleler bunların hepsini geride bıraktık. Onların hepsinin altından kalktık Allah'a şükür. Bunun altından kalkmak da kolay değildi" dedi.

Bakan Özhaseki, depremde hasar gören 850 bin bağımsız birimin yapım maliyetinin sadece para olarak 100 milyar doları aştığını söyleyerek, "Burada 85 milyon seferber oldu. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak bizim için de onur meselesi. Bunu her yerde de ifade ediyorum. Şimdi 1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor. Bunların 525 bini konteyner kentlerde 80 bin kadar vatandaşımız yurtlarda ve sosyal tesislerde ve 325 bin ailemize de kira yardımında bulunuyoruz. Bizim hükümet olarak, özellikle bakanlık olarak birinci işimiz bir an önce deprem bölgesindeki konutları yapmak, vatandaşları güvenli konutlarına oturtmak ve onların duasını almak. Onun için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Kolay değil altından kalkabilmek. 850 bin bağımsız birimin yapım maliyeti sadece para olarak düşünüldüğünde 100 milyar doları geçiyor. Türkiye'nin yatırım bütçesinin çok üzerinde olan bir rakam. Bundan dolayıdır ki birçok hayırsever gruplar konut yaptırmaya da devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta törende Kayseri ile ilgili de konu geçtiğinde ben de 250 konuttan bahsettim. Kayserispor söz konusu olduğunda Allah razı olsun arkadaşlarımız zaten hayırseverleri de ayarlamışlar. Nasip olursa gelecek hafta gidip o temeli de atacağız. Biz inanıyoruz ki biz verdikçe Allah da bize verecek. Kendi kutsal kitabımızda da Allah aynısını söylüyor. Bolca "Devlet nerede? Devlet versin, devlet gelsin" falan diyenlere bakarsanız fazla hayır işlemedikleri için onların orada fazla bereket olmuyor. Çok şükür bereketli bir şehirdeyiz. İnşallah bundan sonra da bereketi Cenab-ı Hak kesmez, eksik etmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.