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Çevre Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yaraları hızla sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yaraları hızla sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 şehirde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ekipleriyle bölgede hummalı şekilde devam eden çalışmalar, zorlu hava şartlarına ve soğuğa rağmen sürüyor. Depremzedelere kalıcı konutlarını en kısa sürede teslim etmek için canla başla çalışan ekipler, yağmur çamur demeden çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

"Bütün çabamız depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sıcak yuvalarına kavuşturmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini belirten Bakan Özhaseki, "Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

307 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Ayrıca şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık afetten zarar gören şehirlerde bir taraftan rezerv alanda konutlar yapmaya devam ediyor, bir taraftan da şehir meydanlarını, şehir merkezlerini ve ana caddeleri yapıyor. Bakanlık, ayrıca zemini müsait olan yerlerde yerinde dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ'nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Politika Haberler

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