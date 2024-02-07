Üye Girişi
Haberler

Bakan Özhaseki: Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, 'Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz' dedi.

Bakan Özhaseki: "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında canlı yayındaki sözleri ile ilgili yapılan eleştireler ve haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Deprem Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aston Villa Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? PSG Brest maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG Brest maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Rüyada motor sürdüğünü görmek ne anlama gelir? Diyanet rüyada motor görmek, rüyada motor kazası görmek anlamı nedir? Falda kalp görmek nedir? Falda kalp çıkması ne anlama gelir? Aston Villa maçı hangi kanalda (Chelsea)? Aston Villa - Chelsea maçı CANLI izle! 7 Şubat Aston Villa - Chelsea maçı canlı yayın izle! PSG - Brest maçı CANLI izle! 7 Şubat PSG - Brest maçı canlı yayın izle! Falda ayı görmek nedir? Falda ayı çıkması ne anlama gelir? Rüyada bordo araba görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı araba görmek, rüyada kırmızı araba sürmek anlamı nedir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Mart hangi burç? Doğum tarihi 30 Mart olanlar hangi burca ait? 30 Mart burcu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title