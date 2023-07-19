Bakan Özhaseki: Deprem bölgesine yardım için imkanları seferber edeceğiz

Bakan Özhaseki, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özhaseki, bakanlık olarak tüm imkan ve kabiliyeti deprem bölgesine yönlendirdiklerini söyleyerek, "Bir taraftan yurt dışında görüşmeler yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere deprem bölgesine yardımcı olmak istediklerini söylediler. Ne kadar imkan varsa bilmiyorum, ama onları da bu bölgede kullanacağız. Bir taraftan hayırseverlerin bağışları var. Televizyonlarda yapılan kampanyalarda belli rakamlar vaat edildi. Hayırseverlerin de imkanlarını ve kabiliyetlerini oraya kullandıracağız. Elimizde ne kadar imkan varsa, yurt dışından, yurt içinden neler seferber edebilirsek hepsini burada kullanmak istiyoruz" dedi.

'İŞÇİLİKTEN YANA SIKINTI ÇIKACAK GİBİ'

Özhaseki, TOKİ'nin son 20 yılda 1 milyon 250 bin kadar konut yaptığını belirterek, "Bunu 20 yıla bölerseniz yıllık 60 bin gibi bir kabiliyet var. Emlak Konut, Yapı İşleri var. Onların da kabiliyetlerini koyarsanız, normalde 100 bin konutluk bir kabiliyet gözüküyor. Ama biz '1 senede 319 bin konutu yapacağız' diyoruz. Akabinde yerinde dönüşecek konutlar için de binlerce sayıdan bahsediyorum. ve bir taraftan da herhalde 1 seneye kalmaz İstanbul'da da inşaatlara başlarız. Orada da karşımıza bir tablo çıkacak gibi gözüküyor. Ben malzemeden yana herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama işçilikten yana bir sıkıntı doğacak gibi gözüküyor. İstanbul'da bile inşaatlarda bir takım usta sıkıntılarının doğduğunu da duyuyoruz. Kısa süreli sertifika vermek üzere herhalde Milli Eğitim'le de anlaşıp, orada kurslar düzenleyerek o bölgede çalışmak isteyenler için de yeni imkanlar da sağlamış olacağız ki bu açığı giderelim" diye konuştu.

'6-8 AY, 1 SENE SONRA İNŞAATLARA BAŞLARIZ'

Özhaseki, kentsel dönüşümün bakanlık, belediye ve vatandaş şeklinde 3 ayağı olduğunu ifade ederek, "Bunlardan birisi eksik olursa bu işi tam yürütemeyiz. Önümüzdeki dönemde de şartları zorlayacağım ve herkesi davet edip ısrar edeceğim. Bu işin siyasi istismarının olmayacağını ümit ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Zorda kalırsak Kanal İstanbul çevresindeki bizim yapabileceğimiz yerlerde epeyce bir konutu rezerv alanında ayırabiliriz. İstanbul'un depremine hazırlık anlamında o konutları da mutlaka kullanabiliriz' dediler. Onu da dahil ettiğimizde sanki biz bu 600 bin konutu yapabilecek kabiliyette gözüküyoruz. Planlamalarımız böyle. Büyük ihtimalle 6-8 ay, 1 sene sonra inşaatlara başlarız. Artık o günkü gidişata göre de kısa süre içerisinde bitirmek için elimizden geleni yaparız inşallah" dedi.

'BİRİLERİNİN GÖNLÜNE BU İŞİ BIRAKAMAYIZ'

Özhaseki, kentsel dönüşüm yapılan yerlerde eskiden yüzde 100 muvafakat aranırken çıkan yasayla yüzde 65 gibi bir çoğunluğun yeterli olduğunu söyleyerek, "Eğer bir yerde yüzde 65 'evet' demişse, öbür tarafı istimlak edip, evinden çıkarıp, yıkma hakkına sahipsiniz. Belki İstanbul'da bunu da yüzde 50'ye düşüreceğiz yeni çıkacak yasada. Çünkü birilerinin gönlüne bu işi bırakamayız. Çaremiz yok. Ama hiç kimseyi sokağa atacak değiliz. Rezerv alanlardan yer vereceğiz. Ancak öyle bu dönüşümü sağlayabiliriz" diye konuştu.

(ANKARA DHA)