Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde çelikten köy evleri yapılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından önerildiğini belirterek, "Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde deprem bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye'ye kazandırılması lazım" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşan Kentsel Dönüşüm Yasası'na ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Özhaseki, "Yasayı Bakanlığa geldiğimiz ilk günlerde çalışmaya başladık. Bu yasa üzerinde uzman arkadaşlarımız aylarca emek verdiler. İstanbul'daki muhalefet belediyelerinin de bulunduğu 15 toplantı gerçekleştirdik. Her kesimden, bütün paydaşlardan öneriler aldık. Bu görüşlere yasada yer verdik. Eylül ayında bir şura yaptık. 110 bilim insanımız, uzmanımız ve bürokratımız görüş alışverişinde bulundular. Şura Sonuç Bildirgesinin tavsiyelerini yasa çalışmamıza ekledik. 'Sadece AK Parti'yi bilgilendirmeyelim diğer partiler de gelsinler, ne düşünüyorlarsa anlatsınlar, katkıda bulunsunlar' diye de toplantılar yaptık. Bu toplantılardan yasa içine dercettiklerimiz de oldu. Bu yasa ne hızlı, ne alelacele, ne de herhangi birisine rant sağlama amacı taşıyan bir yasadır. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan vatandaşların birikimidir. Amacımız, gerçekten deprem ülkesi olduğuna inandığımız şu memlekette bir daha ne olur ağlamayalım, evlerimiz yıkılmasın kimse mağdur olmasın. Bunun için çırpınıyoruz" diye konuştu.

'DEPREM TURİSTİ GİBİ GÖRÜNTÜ VERİP GİTTİLER'

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde her noktada ekip bulunmadığı eleştirisine de cevap vererek "Daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. 260 bin bağımsız bölüm yıkılacak olsun. 10 gün önceden bu depremden haberiniz olsa '260 bin bağımsız bölüm yıkılacak tedbirinizi alın' deseler, ne yapardınız? Her enkaz başına 10 tane insan koyacak olsanız, 2 milyon 600 bin insanı orada hazır bulundurmanız gerekli. Kolay mı? Gerçekten de hükümet ilk saatlerden itibaren afet bölgesindeydi. Arkadaşlarımız orada aylarca çalıştılar. Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki geldiler görüntü verdiler gittiler; tıpkı 'deprem turisti' gibi. Tabiri caizse artistlik yapan belediyeleri sizler de gördünüz, vatandaşlarımız da gördü" dedi.

'100 BİNE YAKIN ÇELİK EV YAPILACAK'

Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi, 'Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın' oldu. Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren ihaleler çıkmaya başlıyor. Ne kadar çelik ev üreten insan varsa buyursun. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye'ye kazandırılması lazım. İnşallah bu yeni yapım teknolojisiyle sağlam, güvenli ve iklim dostu köy evlerimizi hızlı bir şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlık bütçesinin deprem konutları için yeterli olmadığı iddialarını da cevaplayan Bakan Özhaseki, "Yaklaşık 200 bin konutun inşasına başlandı. 46 bin konutu, sene başına kadar vereceğiz. Ayrıca, 200 bin konutun bedelini AFAD vereceği için bizim bütçelerde gözükmüyor. Ama bizler de bütün imkan ve kabiliyetlerimizi bu bölgelerde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR BÜTÇEMİZ VARSA DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ'

İller Bankası'nın tüm imkanlarıyla deprem bölgesine odaklandığını belirten Bakan Özhaseki, "Zaten İller Bankası tarafından deprem bölgesi dışındaki belediyelere kredi vermiyoruz, hibeleri kaldırdık. Bu sadece 'A' partisine, 'B' partisine has bir şey değil, 'elimizdeki imkanları sadece ve sadece afet bölgesinde kullanalım' diye. Arada gelip ısrar ediyorlar bize; 'Niye vermiyorsunuz? İller Bankası Belediyelerin Bankası değil mi?' diye. Doğru, belediyelerin bankası ancak şu anda 1 milyon 900 bin kadar vatandaş, evinin dışında veya konteyner kentlerde yaşıyor. Siz elinizde bir imkan olsa afet bölgesinde mi kullanırsınız yoksa 'şurada bir sosyal tesis yapacağım, alt geçit yapacağım' diyen belediyeye mi verirsiniz? Vicdan meselesi bu. O yüzden elimizde ne var ne yok durdurduk, vermiyoruz. Ne kadar bütçemiz varsa hepsini deprem bölgesine gönderiyoruz." diye konuştu.