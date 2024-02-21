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Bakan Özhaseki'den Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi sakinlerine müjdeli haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de depremde hasar gören Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi'nin sakinlerine binalarının yerinde dönüşüm çerçevesinde TOKİ eliyle yapılacağını müjdeledi.

Bakan Özhaseki'den Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi sakinlerine müjdeli haber

Bakan Özhaseki:

"Binada, blokta kura çekilecek, buraya dışarıdan kimse gelmeyecek"

OSMANİYE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de depremde hasar gören Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi'nin sakinlerine binalarının yerinde dönüşüm çerçevesinde TOKİ eliyle yapılacağını müjdeledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de deprem konutları kura çekilişi ve anahtar teslim töreninin ardından Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada 6 Şubat depremlerinden önce sitelerde yaşayan ve depremlerde hasar gören evlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Özhaseki'nin binaların yerinde dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle yapılacağı müjdesini vermesiyle site sakinleri büyük sevinç yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Mehmet Özhaseki ile site sakinleri arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

"Binada, blokta kura çekilecek, buraya dışarıdan kimse gelmeyecek"

Evlerinin yerinde dönüşümü ile ilgili olarak "Bakanım biz yine aynı yerlerimizi alacağız, başka kimse olmayacak değil mi?" şeklinde soru yönelten site sakinine Bakan Özhaseki, "Abla binada, blokta kura çekilecek. Buradaki komşulara verilecek" cevabını verdi. Bakan Özhaseki, yerinde yapılacak siteye başka yerlerden birilerinin gelip gelmeyeceğini öğrenmek için sorusunu tekrarlayan vatandaşa, "Hayır hayır, abla, buradaki komşulara verilecek" ifadelerini kullandı. Cevabın ardından site sakinlerinden alkışlar yükselirken, soru soran vatandaş da, "Harikasınız ya harikasınız" diyerek mutluluğunu Bakan Özhaseki ile paylaştı. Bakan Özhaseki de, "Kardeşlerim, asıl sizler harikasınız" diyerek vatandaşlarla kucaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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