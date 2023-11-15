Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi temaslarını sürdürdüğü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şeref Sokağı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bakan Özhaseki Azerbaycan'da Şeref Sokağı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi temaslarını sürdürdüğü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şeref Sokağı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da Şeref Sokağı ve Şehitler Anıtı ziyaretimizde Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerinde dua ettik. Rabbim, vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızın mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin" dedi.