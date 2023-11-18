Bakan Özhaseki: "Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Gazze'deki vahşeti izlemeye devam ediyor"

YOZGAT - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişin, "Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki güçlü ülkeyiz diyen Amerika, medeni ülkeyiz diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri o vahşeti izlemeye devam ediyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretler ve incelemeler için geldiği Yozgat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlere ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değindi. Yozgat Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, bakanlık olarak ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Bir kaç ay kadar önce de aslında asrın felaketi olarak nitelendirilse de bizim Müslüman Türk insanının bin yıllık Anadolu serüveninde karşısına gelebilecek olan en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 18 ilimiz doğrudan etkilendi. 14milyon insan bundan zarar gördü. Sadece bina olarak yıkılan toplam bağımsız birim sayısı 850 bin olarak kayıtlara geçti. Birçok insan evinden uzakta yaşıyor. Konteyner kentlerde yaşıyor. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız o bölgelerde görevlendirildi. Nihayetinde ben de o dönem Ak Parti'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım. 810 belediyemiz var. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Hep birlikte bu yaraları sarmaya gayret ettik. Çok şükür bunda da başarılı olduk." dedi.

200 binden fazla konut inşa edildi

Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde 200 binden fazla konut inşa edildiğini de belirterek, "Rabbime hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere, 250 bine yakın vatandaşımız geri dönüşüm için maddi yardımda bulunmamızı istiyorlar. Biz zaten onun şartlarını açıkladık. Evini yapmak isteyen vatandaşımıza bir buçuk milyon lira, yarısı hibe yarısı da 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz şekilde de nasıl yardımda bulunacağımızı da izah ettik. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye, ekonomisi ile bunun dışındaki her bir alanda yapmış olduğu atılımlarla da etrafımızdaki birçok ülkeyi kıskandırmaya da devam ediyor. Bir taraftan da deprem yaralarını sarıyoruz. Bunların altından kalkabilmek kolay değil." diye konuştu.

İsrail insanlık adına utanılacak işler yapıyor

Türkiye'nin mazlumun sesi olmaya devam ettiğini de söyleyen Bakan Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına da değindi. Bakan Özhaseki, "Hepimizin ibretle takip ettiği akşamları belki rahatça evimizde çorbamız içemediğimiz, içimizin yandığı bir ortamı da dehşeti de izliyoruz. Ülkemi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki güçlü ülkeyiz diyen Amerika gibi ülkeler, medeni ülkeyiz diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri o vahşeti izlemeye devam ediyorlar. Kınamak konusunda bile çok ihmalkar davranmaya devam ediyorlar. İnsanlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor. Vahşi İsrail orada bütün vahşeti ile insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Fakat ne yazık ki yine üzülerek söylüyorum. Bütün o dünya ülkeleri bunları kınamaktan bile aciz vaziyette seyretmeye devam ediyor. Biz inşallah hakkın ses olmaya devam edeceğiz. Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İyilerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve bu haklı mücadelede de üstümüze düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.