Bakan Özhaseki 45,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı (3)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi-Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi açılışının ardından Ali Dağı Mesire Alanı Yenileme ve Genişletme Çalışmalarını inceledi. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Bundan birkaç ay kadar önce arada 'asrın felaketi' dense de şahsi naçizane benim kanaatim, bin yıllık Anadolu medeniyetinin başına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Çünkü 9 saat arayla neredeyse 3 dakika kadar süren 7.6 ve 7.7 şiddetinde bir deprem. Yeryüzüne çok yakın. 18 vilayeti doğrudan ve dolaylı etkiliyor. 14 milyon insan bundan zarar görüyor. 680 bin civarında konut, 170 bin kadar da iş yeri, depo vesaire yıkılıyor veyahut da yıkılacak. 50 binden fazla canımızı toprağa veriyoruz. Böyle bir felaketle bin yıllık Anadolu medeniyetimizde hiç Karşılaşmamıştık. O günlerde bütün bir millet ayaktaydı. Cumhurbaşkanımız, tüm bakan arkadaşlarımızı o bölgelerde görevlendirdi. Bütün millet elinden ne geliyorsa yaptı dedi.

'50 BİNE YAKIN KONUTUMUZ HAZIR'

Deprem kapsamında yapılan konutlara değinen Bakan Özhaseki, Şimdi 200 bin kadar konutun ihalesini yaptık. Zaten önümüzdeki aydan itibaren 50 bine yakın konutumuz hazır, hak sahiplerine dağıtacağız. Sonra 2-3 ay içerisinde diğerlerini de dağıtmaya devam edeceğiz. 222 bin kadar vatandaşımız da 'biz yerinde dönüşüm istiyoruz, evlerimizi kendimiz yaparız, siz bize destek verin' dediler. Onlar da o kapsamda evlerini dönüştürecekler. Bugün çalışmamızın bir bölümü de çelik evler nasıl olur Kayseri'de bunu imal edenler varmış. Onları ziyaret ettik. İnşallah 50-60 bin kadar çelik evi de birkaç ay içerisinde o bölgelerde köylerimizde kuracağız. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ YAPI STOĞUMUZU GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Kentsel dönüşüm hakkında konuşan Bakan Özhaseki, Bir taraftan da şimdi büyük bir mücadele var. Kentsel dönüşüm. Bu ülkenin deprem ülkesi olduğunu hepimiz bilelim. Yüzyıllardır aynı hatlarda bu çizgilerde kırılmalar devam ediyor. Birisi, Van Gölü civarından başlıyor, Karadeniz'in yüz kilometre altından Marmara'ya doğru uzanıyor. İkinci hat yine aynı bölgede doğudan çıkıyor, Akdeniz'e doğru uzanıyor ki geçtiğimiz günlerde kırılan hat da buydu. Üçüncü bölgede Ege Bölgesi. Tabiat orada kendine göre has, o kurallarını işletiyor. Hiç değişmiyor. Yüzyıllardır devam ediyor. Siz bu ilahi kurala karşı onunla savaşmak yerine onu anlayıp ona uygun davranırsanız akıllı hareket etmiş oluyorsunuz. Biz şimdi Türkiye'deki yapı stoğumuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. Onun için de çabalıyoruz. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verir. Kentsel dönüşüm yasası çıkar. O günden bu tarafa 2 milyondan fazla yapı değişir, dönüşür. Ama bu bize yetmiyor. Şimdi yeni yasaları hazırladık. Meclise sevk ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah çıkaracağız. Çok hızlı vaziyette bütün illerimizi elden geçirerek konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı hale getireceğiz. Deprem olduğunda inşallah sağlıklı bir vaziyette, güvenli bir vaziyette evlerimizde, konutlarımızda, iş yerlerimizde hayatımıza devam edeceğiz. Yoksa her seferinde o gelip yıkacak, dizimize vuracağız, ağlayacağız. Sonra yeniden başlayıp bir daha yapmaya çalışacağız diye konuştu.

'BÖYLE BİR COĞRAFYADA GÜÇLÜ OLMAK MECBURİYETTİR'

Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafya güçlü olmak bir mecburiyettir. Bunu hepimiz bilelim. Çünkü 3 tarafı denizlerle ama 4 bir tarafında Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin değerlerine çok dost olmayan insanların bulunduğu bir ortamda yaşadığımızı görüyoruz. Böyle bir ortamda çok net bir vaziyette bizler bir taraftan ülkemizi büyüteceğiz, ekonomik olarak kalkındıracağız, güçlü hale getireceğiz. Ama bir taraftan da şehirlerimizi hazırlayacağız ve önümüze bakarak yol almaya devam edeceğiz. (DHA)