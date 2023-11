Bakan Özhaseki: 245 bin vatandaş yerinde dönüşüm için başvurdu

Bakan Özhaseki: "245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti"

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şuana kadar 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti. Bir taraftan da köylerimizde hasarları giderebilmek ve evlerini yapabilmek adına yeni bir proje daha geliştirdik. Bin tane çelikten ev yapmak üzere programlama yaptık" dedi.

Kahramanmaraş'ta devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere depremin merkez üssüne gelen Bakan Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi TOKİ inşaat alanı ile Emlak Konut İnşaat alanında inceleme de bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özhaseki, "Bu depremde 850 bin bağımsız birim hasar gördü bunun karşılığında biz şuana kadar 200 binden fazla konutumuzun ihalelerini yaptık devam ediyor. Bunların içerisinden ise bu ay içerisinde 40-50 bin diğer aylar da bir o kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen istek üzerine yerinde dönüşüm başlattık ve vatandaşlarımız haklı olarak hatıralarının olduğu doğduğu yerlerden ayrılmak istemediğini ve devlet olarak kendilerine destek verirsek evlerini yapabileceklerini söylediler. Her türlü kolaylaştıracak şekilde biz de bu formülü ilan ettik daha önce. Şuana kadar 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti. Bir taraftan da köylerimizde hasarları giderebilmek ve evlerini yapabilmek adına yeni bir proje daha geliştirdik. O proje gelişmeden önce de özellikle deprem şurasında bilim adamlarımız, ilgililer, uygulayıcılar ısrarla dediler ki, 'Çelik evler yapın'. Biz de 100 bin tane çelikten ev yapmak üzere programlama yaptık. Bunların ihalelerine çıktık ve devam ediyor. Hızla devam ederken şehirlerimizde sosyal hayatı canlandırabilmek, buradan giden vatandaşlarımızın geri dönüşümünü sağlayabilecek yeni dönüşümlerde yapıyoruz. İstiyoruz ki özelikle şehirlerimizin merkezleri bir an önce ayağa kalksın. Dışarıdan başlamamızın en önemli sebebi rezerv alanlarında zemin etütleri sağlam çıkan yerlerde bir an önce işe başlayabilmesiydi evet başladık" ifadelerini kullandı.

'Kazıkların ihale bedeli ise 40 milyon dolara yakın'

Şehir merkezinde inşaat çalışmalarının başladığını ve kazık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Özhaseki, "Buralar temizlendikçe, zemin etütleri yapıldıkça ve uygun yerler belirlendikçe inşaatlara başlıyoruz. Kahramanmaraş'ımızın bir meydan oluşturması çevresinde ana caddelerimizin ayağa kalkması amacıyla bugün yaptığımız toplantılarda bir takım kararlar aldık. Bu bölge belki Azeri kardeşlerimiz yaklaşık 1000 konut yapacak ama toplamda 2100 kadar burada dükkan ve konut var. Buradan zaten bir fay hattı geçiyor ve o fay hattından bilim adamlarımız 65 metre dese de biz 100 metre boşluk bırakıyoruz. Onun etrafında da güvenli bir şekilde inşaatların yapılabilmesi için kazık çalışmalarının yapılması gerekiyordu ve neredeyse bir buçuk aydır çalışmalar sürüyor. Yurt dışından gelen Azeri kardeşlerimize zemini sertleştirin, güvenlik önlemleri alın diyemeyeceğimiz için kendimiz bunları yapıyoruz. Daha güvenli bir şekilde binaların yapılması için bu kazıkların ihale bedeli ise 40 milyon dolara yakın. Bittiğinde zemin artı iki ya da üç olmak üzere çok güzel projeler çıktı. Şehrin belki de estetik olarak çok etkileneceği belki de onlarca yıla uzanana herkesin gösterebileceği burada binaların projelerini hazırladık" diye konuştu.

'Bilim adamları, 'burası uygun değil' diyorsa acı da olsa buna hepimizin katlanması lazım'

'Uygun olmayan alanlar' hakkında da konuşan Bakan Özhaseki, "Hükümet olarak bizim birinci gündem maddemiz deprem bölgesinde hasarların giderilmesi, yaraların sarılması. Vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlara kavuşması ve onların duasını almak. Bu konuda da hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınmadan emin olun devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta bir heyelan bölgesi var ve o bölgeyle ilgili bilim adamları raporlarını verecekler. Eğer onlar diyorlarsa, 'burası uygun değil' acı da olsa buna hepimizin katlanması lazım. Hiç kimsenin hayatını riske edemeyiz. Ama bilim adamları, 'belirli önlemler çerçevesinde inşaatlar yapılabilir' diyorlarsa onların dedikleri gibi devam edeceğiz" dedi.