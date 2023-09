Bakan Özhaseki: "1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil dışarıdaysa, başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biraz fedakarlık ediyoruz. Nihayetinde bizim bakanlık, başka belediyelere de kredi veren, işlerinde yardımcı olan bir bakanlık. Bu dönemde veremiyoruz. Gelen arkadaşlara 'kusura bakmayın' diyoruz. Deprem diye bir gerçeklik var. 'Deprem bölgesinde insanlar bizden yardım beklerken, başka taraftaki projelere para ayıramayız' diyoruz. Onlardan da anlayış bekliyoruz" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için filosuna eklediği 129 milyon TL'ye mal olan 38 yeni aracı düzenlenen törenle tanıttı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Değerli başkanımı tebrik ediyorum. Hem çalışıyor hem de araç filosunu gençleştirip güçlendiriyor. Bizler, şehrimize daha faydalı olabilme gayreti içerisinde yoğunca çalışıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde çalışmalarımız örnektir. Burada hizmet anlayışıyla Kayseri'mizde iyi hizmetler veren 17 belediyemiz var. Kayseri'de kol kola girerek hizmet var. Bu da şehre bereket olarak geri dönüyor Allah'a hamdolsun. Bu güzel hizmetlere emek veren Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde meydana gelen hasarlar hakkında bilgiler veren Bakan Özhaseki, "Geçtiğimiz 6 ay kadar önce hepimizi yasa boğan, 9 saat arayla üst üste iki tane deprem yaşadık. Bu depremin neticesinde 14 milyon insanımız etkilendi, 18 şehirde hasar var. 680 bin civarında konut yıkıldı, 170 bin kadar da dükkan, iş yeri, ahır gibi tek katlı yerlerimiz yıkıldı. Bu büyük bir hasar. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Bunun acısını söylemeye gerek yok. Maddi hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğu her seferinde ifade ediliyor. Kolay değil, bu para harcanacak. Nihayetinde bütçeye yük olarak geliyor, enflasyonu dizginlemede de maliyenin işini iyice zorlaştırıyor. Ama o hasarın giderilmesi lazım" dedi.

Depremin etkilendiği bölgelerde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, "Aradan 6-7 ay geçti. Hasar büyük ama biz o günden beri çalışıyoruz. Temsil ettiğim bakanlık bünyesinde eskiden yapılanların yanı sıra bütün bakanlıklar o bölge için seferber vaziyette. Dün Erzincan'daydım. Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatına başlattık. İnşallah onlar 3 ay sonra başlamak üzere peyderpey sahiplerine dağılacak. 'Yerinde dönüştürmek isteyenlere de destek vereceğiz' dedik. 200 binden fazla vatandaşımız da 'Biz yerinde yapacağız, destek verin' dediler. Onlar için de çalışma başlıyor. Kurallarımızı koyduk, çok hızlı vaziyet alarak devlet olarak ne yapılması icap ediyorsa en hızlı biçimde yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde de vatandaşlar bize teşekkür ediyor. Biraz fedakarlık ediyoruz. Nihayetinde bizim bakanlık, başka belediyelere de kredi veren, işlerinde yardımcı olan bir bakanlık. Bu dönemde veremiyoruz. Gelen arkadaşlara 'kusura bakmayın' diyoruz. Deprem diye bir gerçeklik var. 'Deprem bölgesinde insanlar bizden yardım beklerken başka taraftaki projelere para ayıramayız' diyoruz. Onlardan da anlayış bekliyoruz. Hakikaten şu anda 1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil dışarıdaysa, konteyner kentte yaşıyorsa onları evine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz. Biz önce o borcumuzu ödemeliyiz" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu da Kocasinan'ın nüfusunun 400 bin olduğuna dikkat çekerek, "Kocasinan'ın sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi, valilik, havaalanı gibi önemli yerler bulunuyor. Hizmet alanı geniş olan Kocasinan'a bu alınan araçların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşan Kayseri belediyeciliğini model olarak alan Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Kayseri'mizde bu birlikteliğin bereketini yaşıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni 38 araç, 11 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Kocasinan yollarında olacak. Bu araçlar Kırsal, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde hizmet verecek. Özellikle son 4 yıldır araç filomuzu güçlendirme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar ilçemize 135 iş makinası dahil ettik. Bu araçların içinde farklı özellikte araçlar alıyoruz. Bunlardan biri olan yüzde yüz elektrikli minibüs olarak aldığımız araç, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzde engelli kardeşlerimiz için kullanılacak. Yüzde yüz elektrikli araç, belediyede alınan ilk elektrikli araçlardan birisidir. Kayseri'de tek olan diğer aracımız ise asfalt freze aracı ile ömrünü doldurmuş asfaltları kazıyarak, yeni yollarda asfaltı kullanıyoruz. Bu noktada 173 aracı Kayseri'mize kazandırdık. Ayrıca yeni araçlar demek, yeni hizmet alanları demektir. Kocasinan'da farklı projelere imza atmak için gayret ediyor ve her alanda hizmet ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. Geri dönüşümden temizliğe, zabıtadan çözüm merkezine, sosyal yardımdan kültüre kadar her alanda belediyemize hizmet üretiyoruz. 7/24 esaslı çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sayın bakanımızın hizmet belediyeciliği, borçsuz belediye anlayışıyla emin adımlarla yürüyoruz. Her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Kent merkezinden kırsala kadar daha güzel hizmetler sunabilmek için aldığımız araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Araç filosunu güçlendirmek ve yenilemek son derece önemli ve değerlidir. 6 Şubat depreminde garajımızdaki bütün araçlar, 24 esaslı deprem bölgesinde hizmet verdi. Bütün gayretimiz, çabamız ülkemizin daha güçlü olması içindir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sembolik olarak araçların anahtar teslim töreni yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen araç tanıtım törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı. - KAYSERİ