Bakan Özer ve Yanık, &quot;Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne&quot; katıldı - Haberler

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Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı.

Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Derya Yanık, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Politika, Haberler

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