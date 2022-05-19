Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı.
Bakan Özer ve Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni'ne" katıldı
İhlas Haber Ajansı / Politika