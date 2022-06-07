Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor,... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor,...

AA - Ferdi Türkten - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Özer: '(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor,...

Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Özer Özel Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title