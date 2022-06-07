Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor,... - Haberler

Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor,...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz.
Bakan Özer: "(Özel okul ücretleri) Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Politika