Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti

ORDU Üniversitesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, iki eğitim ve bir araştırma bilimlerini üniversiteye kazandıracaklarını belirterek, "Ordu'yu sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte bir eğitim şehri yapacağız" dedi.

ORDU Üniversitesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, iki eğitim ve bir araştırma bilimlerini üniversiteye kazandıracaklarını belirterek, "Ordu'yu sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte bir eğitim şehri yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı öncesinde Ordu'da ziyaret ettiği şehitlikte dua etti. Şehit yakınlarına da başsağlığı dileyen Bakan Özer, daha sonra Ordu Üniversitesi'ne giderek Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, "Biz eğitime bir bütün olarak bakıyoruz. Sadece ilk ve ortaöğretim olarak bakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ordu'da eğitimi güçlendirmek için yapacaklarımız kadar, yükseköğretim aşamasında da yapmamız gereken şeyler var. Sayın Rektörümüzden bilgi alma imkanımız oldu. 19 bin öğrencisi olan, gelişmeye açık bir üniversitemiz. İnşallah eksik olan fakülteleri ve yeni açılım yapacağı noktalarda bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.