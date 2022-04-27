Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir gün geçirdi (2)

'ÜMİT EDİYORUM Kİ BİR DAHA BÖYLE OLAYLAR YAŞANMAZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karabük Valiliği tarafından düzenlenen iftara katıldı. Bakan Özer yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla kapalı mekanlarda artık maske kullanma zorunluluğunun kalktığını tekrar etmesi aslında bizim ne kadar isabetli bir kararla bu süreci yönettiğimizin en somut örneğidir. Çünkü bizim gibi ülkeler için diğer tüm ülkeler için geçerli ama doğal zenginlikleri olmayan ülkeler için en kalıcı sermaye beşeri sermayedir. Beşeri sermayenin becerilerini kazanmada telafi edeceğimiz hiçbir dönem yoktur ve okul ortamları sadece eğitim öğretimin yapıldığı değil, öğrencilerimizin, gençlerimizin kişisel gelişimlerini, psiko- sosyal gelişimlerini, akran etkileşimlerini gerçekleştirdikleri bir mekandır. Dolayısıyla dünyanın en güçlü, en dinamik, en zirvede olan dijital platformdan da kullansanız hiçbir uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitime sağlamış olduğu kazanımların yerine ikame edilemez. Ümit ediyorum ki bir daha böyle olaylar yaşanmaz" dedi.

Bakan Özer, kritik zamanlarda paranız olsa bile üretmediğiniz zaman kritik ürünlere erişebilmenin mümkün olmadığını belirterek, "Sadece eğitim sistemimiz değil, ekonomi, endüstri, ulaştırma, turizm gibi tüm sektörler inşallah böyle devasa meydan okumalarla sınavdan geçmez. Bu dönemde şunu gördük; ürettiğiniz zaman varsınız. Kritik zamanlarda paranız olsa bile üretmediğiniz zaman kritik ürünlere erişebilmeniz mümkün değil. Türkiye bu süreçten de çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Üretim kapasitesini artırarak, hizmet sektöründeki kapasitesini artırarak daha sonra gelebilecek olan her türlü sıkıntılı günlere çok daha dinamik ve refleksleri gelişmiş olarak girme kapasitesine sahip olacak" diye konuştu.