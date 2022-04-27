Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir gün geçirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 yılı aşkın bir süreden beri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir şekilde eğitim öğretimlerinde bir gün geçirdiler. Yeni kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik özel defterini imzaladı. Bakan Özer, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle yapacağı il değerlendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin bugün maskesiz bir gün geçirdiklerini söyleyen Bakan Özer, "2 yılı aşkın bir süreden beri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir şekilde eğitim öğretimlerinde bir gün geçirdiler. Yeni kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz maskesiz bir şekilde eğitim ve öğretimlerine devam etmeyi gerçekten çok büyük özlemle bekliyorlardı. Dün Cumhurbaşkanımızın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla artık kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı ve dolayısıyla bizde bugün ilk kez 18 milyon öğrencimizin 1,2 milyon öğretmenimizin ve diğer idari personelimizin okul binasında bulunduğu zaman maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdık" dedi.

"6 Eylül 2021 tarihi itibari ile yeni eğitim öğretim yılına yüz yüze tüm eğitim kademelerinde kararlı bir şekilde devam etme irademiz aslında bu sürecin çok hızlı kolay bir şekilde tamamlanmasına çok büyük katkı sağladı. Çünkü milli eğitim camiası çok büyük bir camiadır. 18 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin aktif olarak ve diğer idari personelimizin yer aldığı büyük bir aile. Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye'nin normalleşmesi mümkün değil. Başlangıçtan itibaren, kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bu günlere gelmiş olmanın büyük mutluluğunu taşıyoruz ve ilk kez hiç kesintiye uğramadan Covid-19 salgınında okullarında bu salgın sürecinde en güvenli ortamlar olduğunu göstererek, aslında ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Çünkü yarın herhangi bir sıkıntı olduğu zaman artık şunu gördük gerekli önlemler alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Yani okullar her zaman her olağan üstü koşulda ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Elbette maske zorunluluğu olmasa bile bundan sonra okullarımızda hijyen kurallarına azami şekilde riayet ederek süreçlere devam edeceğiz. Ben yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize."