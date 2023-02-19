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Bakan Özer, depremden etkilenen illerin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Politika Haberleri

Bakan Özer, depremden etkilenen illerin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer başkanlığındaki toplantıda, deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla açılması planlanan okulların tespitine ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, son çalışmaların yapılmasının ardından, bölgedeki hangi illerde okulların açılacağının belirleneceğini belirten Bakan Özer, "Önemli olan çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarında buluşturmak." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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