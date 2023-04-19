Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa bayram hediyesi hazırlandı (3)

SERBEST BÖLGE VE İHTİSAS FINDIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altınordu ilçesindeki temaslarının ardından bir otelde düzenlenen 'İş Dünyası Temsilcileri İftar Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, iş insanlarına Serbest Bölge ve İhtisas Fındık Organize Sanayi Bölgesi müjdesi verdi. Özer, "Sanayicilerimiz için önemli iki tane şey var. Bir tanesi serbest bölge. Serbest bölge ile ilgili Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile görüştüm. Belediye Başkanımız zaten süreci başlatmıştı. Şirket ve araziyi buldukları gün serbest bölgeyi kuruyoruz. Başkanım işi bitirdikten sonra bana sadece 1 gün verecek ve 1 gün içerisinde inşallah serbest bölgeyi, buranın ekonomik kalkınmasına en kritik olan serbest bölgeyi Ordu'muza kazandıracağız. Yani sizler bizi beklemeyeceksiniz, biz sizi bekleyeceğiz" dedi.

"İkinci kritik konu; onun da müjdesini buradan vermek isterim. Biliyorsunuz ülkemizin fındık üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 32'si Ordu'da oluyor. 720 bin ton fındığın yaklaşık 240 bin tonu Ordu'muzda üretiliyor. Ordu'nun sadece natürel fındık ihracatı yapmaması, aynı zamanda mamul üründe üretmiş olduğu ürünün katma değerini yükseltmesi için ihtiyaç duyulan ihtisas Fındık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile görüştüm. Araziyi bulup gerekli adımları attığınız zaman inşallah hızlı bir şekilde ilk kez fındık ile ilgili İhtisas Sanayi Bölgesi'ni Ordu'muzda kurmuş olacağız. Benimle çalışmak kolay değildir. Artık bundan sonra Ordu'nun kalkınması ile ilgili hepinize görev vereceğiz. Hızlı bir şekilde ertelenen, bekleyen sorunlarını çözmek için el ele vereceğiz bambaşka bir Ordu'yu inşa edeceğiz. Yani sizler milletvekillerine derdinizi anlatmak için değil, milletvekili olarak yolunuzu açtıktan sonra o yolları tamamlamayı sizden bekleyeceğiz. Artık siyasetin de alışkanlığını inşallah değiştireceğiz."