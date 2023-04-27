Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Mahmut Özer, 'Ordu Kadın Kooperatifleri Buluşması' programının ardından AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerine hitap eden Bakan Özer, seçime az bir süre kaldığını belirterek, teşkilattan verimli bir şekilde çalışmalarını istedi.

Basit problemleri bir kenara bırakarak büyük resmin bir parçası olacaklarını ifade eden Özer, 'Allah'ın izni ile tüm dış müdahale ve onun yerli işbirlikçilerinin her türlü entrikasına rağmen bu yoldan geri dönüş olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kenetlenerek, küçük hesapları bir kenara bırakarak, mikro ölçekte yaşamış olduğumuz basit problemleri bir kenara bırakarak bu büyük resmin, bu büyük hikayenin bir parçası olacağız. Ben de hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de burada aday olarak Ordu'muzun çok daha iyi noktaya gitmesi için, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu noktadan daha yukarılara çıkartabilmek için sadece yeni aday arkadaşlarımızla değil mevcut milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Şurada çok kısa süremiz kaldı. Artık bu kısa süreye çok daha verimli bir şekilde çalışmalıyız. İnsanlarımızla hasbihal ederek, onları dinleyerek, onlarla vakit geçirerek inşallah verimli bir şekilde birlikte geçireceğiz' dedi. (DHA)