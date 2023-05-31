Bakan Nebati uçaktaki tartışmaya ilişkin açıklama yaptı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara-İstanbul uçağında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve rötarın sebebinin hava muhalefeti olduğunu belirtti. Ayrıca CHP'li bir milletvekilinin provokatif yönlendirmesi nedeniyle sözlü sataşmaya maruz kaldığını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara-İstanbul uçağında yolcularla yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir" açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, kendisinin yolcusu olarak yer aldığı Ankara-İstanbul uçağında yaşananların, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtıldığını belirtti. Nebati, "2 gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır" dedi.