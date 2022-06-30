Bakan Nebati: Sağlık çalışanlarının performans ek ödeme tavanları yükseltildi (3)

EK BÜTÇE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e sunulan, '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Çetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Kabul edilen kanunla; genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine, 817 milyar 271 milyon 632 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin TL olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin TL ödenek eklenecek.

Besti KARALAR/ANKARA,