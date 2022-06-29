Bakan Nebati: Sağlık çalışanlarının performans ek ödeme tavanları yükseltildi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Ek Bütçe görüşmelerinde "Sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri genel bütçeye alınarak, dağıtılabilir ek ödeme miktarı arttırıldı, performans ek ödeme tavanları yükseltildi. Hekimlerin ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına ilişkin iyileştirme yapıldı, hastanelerin tamamında performans ek ödemesi dağıtılabilir hale getirildi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e sunulan, '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Çetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

"İthalattan alınan vergide çok artış var" şeklindeki eleştirilere ise Bakan Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 100, vergi gelirleri ise yüzde 108 oranında artış göstermiştir. Dış ticaret hariç vergi gelirleri ise bu dönemde yüzde 102,9 oranında artış göstermiştir. Ocak-Mayıs 2021 döneminde toplanan vergilerin yüzde 37,2'si dolaysız vergilerden alınırken 2022 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 44,1'e yükselmiştir. Bu dönemde en büyük artış yüzde 154 oranıyla gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Kurumlar vergisinin, bu dönemde yüzde 281,9 oranında, gelir vergisinin ise yüzde 46,2 oranında arttığını aktaran Nebati, "Kurumlar vergisindeki bu artış, esasen, finans sektörünün yanında üretim ve ihracattaki yüksek performansa bağlı olarak kurum karlılıklarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu dönemde 2'nci en büyük artış yüzde 124,8 oranıyla ithalde alınan KDV'de olmuştur. Yine, bu dönemde özel tüketim vergisi yüzde 63,5 oranında artmıştır" açıklamasını yaptı.