Bakan Nebati: Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye, pozitif ayrışan ender ülkelerden olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2 yıl önce salgın Türkiye'de küçülmeye sebep olacak diyenlere karşı, Bursa iş dünyası olarak siz inançlıydınız. İş insanlarını temsilen 'Bursa bu işin üstesinden gelecek' diyordunuz. Şimdi ben de size söylüyorum. Rusya- Ukrayna savaşından sonra Türkiye, salgın döneminde olduğu gibi pozitif olarak ayrışan ender ülkelerden birisi olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Nebati'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay eşlik etti. Bakan Nebati, toplantının açılış konuşmasında salonda bulunan iş insanlarına seslendi. İhracatta tarihi rekora imza attıklarını söyleyen Bakan Nebati, şöyle konuştu:

Yerli otomobil hakkında konuşan Bakan Nebati, "Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak yerli otomobilimiz TOGG, bildiğiniz gibi, Gemlik'te üretiliyor. Bizler TOGG'un üretiminin en büyük destekçiyiz. Hal böyleyken elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu alanda gereken neyse yapıyoruz. TOGG'un ilk seri üretimi inşallah bu yılın son çeyreğinde başlayacak, aracımızı 2023 yılının ilk çeyreğinde yollarda görmeye başlayacağız. TOGG'un ticari olarak satışa sunulmasından önce 81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulması için de destek veriyoruz. Ayrıca, elektrik motorlu otomobil üretilmesini desteklemek amacıyla münhasıran ülkemizde Ar- Ge faaliyetleri kapsamındaki mühendislik hizmetlerine de destek verdik. İlk yerli batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, sağladığımız proje bazlı desteğin katkısı ile, yine Gemlik'te kurulacak. Bu tesis ülkemizin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme büyük katkı sağlayacak" dedi.