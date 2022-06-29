Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı (2)

'KÜRESEL EKONOMİDE CİDDİ BİR YAVAŞLAMA ORTAYA ÇIKTI'

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden ek bütçe görüşmelerinde siyasi parti grup temsilcileri konuşmalarını yaptı. AK Parti Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ek bütçenin ayrıntılarını anlattı. Dünyada ekonominin değiştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyadaki herhangi bir yerdeki ekonomik gelişme dünyanın bütün ülkelerini ve bütün ekonomilerini etkiler bir hale gelmiştir. Bu anlamda, Rusya'ya yapılan yaptırımların da dünya ekonomisindeki bu olumsuz gelişmeleri fevkalade ciddi şekilde etkileyen bir fonksiyon icra ettiğini hep beraber görüyoruz. Yine, bütün bunların sonucu olarak küresel ekonomide maalesef ciddi bir yavaşlama ortaya çıktı, 2022 için küresel ekonomideki büyüme yüzde 4,5'ten yüzde 3 seviyelerine indirildi. Bu gelişmelerin dünyada herhangi bir ekonomiyi etkisi altında bırakmaması mümkün değildi" dedi.

Ek bütçe görüşmeleri sırasında, muhalefet partili milletvekillerinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştirileri tartışmaların yaşanmasına neden oldu. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı.

Besti KARALAR/ANKARA,