Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ek Bütçe Kanun Teklifimiz ile Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi (Ek Bütçe) görüşmeleri başladı. Hükümet adına sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, kamu maliyesinin ekonominin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Nebati konuşmasında şöyle dedi:

"Ek Bütçenin; 216,9 milyar lirasını, kamu çalışanlarımızın aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel giderlerine, 154 milyar lirasını emekli aylıklarında yapılan artışlar başta olmak üzere sağlık giderleri ile işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlere, 134,5 milyar lirasını vatandaşlarımızın hanelerinde tükettikleri elektrik ve doğalgazı piyasa fiyatlarının çok daha altında kullanmalarını sağlamaya, 105 milyar lirasını, yatırımların daha hızlı tamamlanabilmesi amacıyla; tarımsal sulama projeleri, Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımları ile karayolu ve demiryolları başta olmak üzere yatırımlara, 103,3 milyar lirasını mahalli idarelere, 44,8 milyar lirasını engelli evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıkları, muhtaç ailelere yapılacak yardım ödemeleri ve diğer sosyal amaçlı giderlere, 37,1 milyar lirasını tarıma ayrılan destek ödemelerine ve diğer giderlere, 40 milyar lirasını mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderlere, 156 milyar lirasını zorunlu harcamalar başta olmak üzere diğer ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına, 89,4 milyar lirasını ise faiz giderlerine ayırmış bulunuyoruz."