Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yüklendi (2)

MİLLETİMİZİN ZEKASINI, FERASETİNİ KÜÇÜMSEMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelişigüzel, şifahen söylenmiş sözleri sanki ciddi bir ekonomi politikasıymış gibi yutturmaya çalışarak milletimizin zekasını, ferasetini küçümsemeye kimsenin gücü yetmez" dedi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Kimse bol keseden milyar dolarlık rakamlar sallayıp, boş laf üreterek Milletimizin gözünü boyayamaz. Gelişigüzel, şifahen söylenmiş sözleri sanki ciddi bir ekonomi politikasıymış gibi yutturmaya çalışarak milletimizin zekasını, ferasetini küçümsemeye kimsenin gücü yetmez. Lafügüzafı bırakıp finansal literatürü açıp okursanız, ağzınıza pelesenk ettiğiniz tefeci paralarının birçok ülkeyi ne hale getirdiğini öğrenirsiniz. O kadarına dahi aklınız ermiyorsa, en azından bir arama motoruna 'Türkiye'de 2001 krizi' yazın ve o dönemde neler olup bittiğini okuyarak balık hafızanızı tazeleyin. O karanlık koalisyon dönemlerinde, yıllarca biriktirdiği göz nuru emeğini alabilmek için batık bankaların önünde bekleyen masum vatandaşlarımızı, yılların alın terini bir günde kaybeden esnafımızı ve yaşadığı ekonomik buhranın etkilerinden yıllarca kurtulamayan vatandaşlarımızı da hatırlamış olursunuz. Niyetlerini bozup da bu ülkenin alın terini kimi çıkar gruplarına peşkeş çekebileceğini sananlara, milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de asla geçit vermeyecektir."

ANKARA, -