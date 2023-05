Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na Yanıt Verdi: 'Boş Vaatlerle Seçmen Avına Çıkmıyoruz'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz. Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Nebati, paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz. Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz. Bizler, milletimize art arda asırlık eserler kazandırırken birlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ediyoruz. Büyüyen Türkiye'mizin büyüyen kaynaklarıyla, emeklilerimizin haklarında da her geçen gün kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık. Bu yılın ocak ayında, tüm emeklilerimizin aylıklarındaki artışı, yasal oranları neredeyse ikiyle çarparak gerçekleştirdik ve yüzde 30'a yükselttik. En düşük emekli aylığı tutarını, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere, önce 5 bin 500 TL'ye, daha sonra nisan ayından itibaren de 7 bin 500 TL'ye yükselttik. Böylece, en düşük emekli aylığını geçen sene temmuz ayına göre yüzde 114'ün üzerinde bir oranla artırdık. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaşı olan emeklilerimize yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerini 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarttık. EYT düzenlemesini söz verdiğimiz gibi yürürlüğe koyduk, insanımızın beklentilerini karşıladık. İstiklal Harbi ile Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimize verilen şeref aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları herhangi bir ayrıma tabi tutmadan net asgari ücret tutarına yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız!" ifadelerini kullandı.