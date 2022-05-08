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Bakan Nebati, Fas'ta EBRD toplantısına katılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Nebati, Fas'ta EBRD toplantısına katılacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek 'Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek 'Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Marakeş'te düzenlenecek 'EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak. Bu toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeler aktarılacak ve geleceğe yönelik planlar görüşülecek. Ayrıca Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak. Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Marakeş, Fas, Politika, Haberler

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