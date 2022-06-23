Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." - ANKARA Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Nebati: 'Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.' - Haberler

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