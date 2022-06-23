Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.
Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." - ANKARA
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika