Bakan Nebati: Enflasyon aralıktan itibaren hızlı düşmeye başlayacak (2)
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VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldıktan sonra Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldı.
VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldıktan sonra Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldı. Cami çıkışında esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, daha sonra Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika