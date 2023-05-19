Bakan Nebati: 'Cumhurbaşkanımız öndeyken yalan yanlış bilgiler verdiler'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, parti teşkilatı ve partililer katıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanımız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılar" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.