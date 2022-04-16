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Bakan Nebati, ABD'ye gidecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Nebati, ABD'ye gidecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19 Nisan'da ABD'ye gidecek.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19 Nisan'da ABD'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 19- 22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek 'G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı' ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak. Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak. Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.


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Demirören Haber Ajansı / Politika

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