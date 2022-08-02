Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi. HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot basılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Öyle bir çalışma da yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Nebati Politika Haberler

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