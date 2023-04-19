Bakan Nebati: '2002'den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk milletinin Cumhuriyet Halk Partisi CHP) zihniyetine olan güvenini 28 Şubat'ta kaybettiğini iddia ederek, "2002'den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk milletinin Cumhuriyet Halk Partisi CHP) zihniyetine olan güvenini 28 Şubat'ta kaybettiğini iddia ederek, "2002'den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP'yi hedef aldı.

Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Milletin değerlerini ayaklar altına alanların şimdi çıkıp da güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir? Milletimiz bu zihniyete olan güvenini 28 Şubat'ta ilelebet kaybetmiştir. İşte o yüzden, 2002'den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır. Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak." - ANKARA