Bakan Muş : "Tekkeköy Devlet Hastanesi 2024'te hizmete girecek"

SAMSUN - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2018 yılında yapımına başlanan, zamanla zemininde problemlerden dolayı inşaatı durdurulan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'ni 2024 yılında hizmete almayı planladıklarını açıkladı.

18 Ekim 2018 tarihinde yer teslimi yapıldıktan sonra inşaatına başlanan Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin zemininde öngörülemeyen aktif kaynak suyu çıkması sebebiyle inşaatı 11 Eylül 2019 tarihinde durduruldu. Akabinde yapılan çalışmalarla zemindeki sıkıntı giderilerek hastane tekrar inşaatı uygun hale getirildi. Samsun'da ziyaretlerini sürdüren Bakan Muş, 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin 1 Eylül'de ikmal ihalesinin yapılacağını ve hastanenin 2024 yılında hizmete açılması için çalışmalar hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"1 Eylül'de ikmal ihalesi olacak"

Açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatını inceliyoruz. 2018 yılında başlandı. Teknik olarak zeminle ilgili bazı problemler ortaya çıktı. Onlar aşıldı. Hastaneni sağlıklı ve mukavemeti ile ilgili herhangi bir aksaklık oluşmaması için teknolojinin bütün imkanları seferber edildi. Zemin o şekilde tamamlandı. Bu işin daha zor bir şekilde tamamlanmasına sebep oldu. Geldiğimiz nokta itibariyle eylül ayına kadar hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de yüklenici firma eylül ayına kadar hastanenin 2 blok olarak düşünürseniz bir blok kısmının cephesi tamamlanmış durumdadır. Diğerini de tamamlanarak çatı ve cephesinin kapanmasını eylül ayına kadar yetiştirecekler. Orada ek bir ikmal ihalesini çıkılacaktır. Bunu da hızlı bir şekilde tamamlayarak 2024 yılı içerisinde hastanenin tamamen bitirilerek hizmete almayı hedefliyoruz. Dolayısıyla süreçleri hızlandırmak firmanın hak edişlerini hızlı yaparak gerekli ödenekleri sağlamak suretiyle daha fazla hastanenin gecikmesini istemiyoruz. 2024 yılı içerisinde hastanenin vatandaşa hizmet vermeye başlamasını istiyoruz. Bütün imkanlarını bu anlamda seferber edeceğiz. 1 Eylül itibariyle yüklenici firmanın bana sözü ikmal ihalesine kadar hastane getirilmiş olacak" diye konuştu.

Açıklamalarda bulunduktan sonra Bakan Muş inşaat alanında ayrıldı. Bakan Muş'un hastane inşaatı ziyaretine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı.

Hastane tamamladığında bünyesinde 250 yatak, 83 poliklinik, 27 yataklı yoğun bakım, 6 ameliyathane, 12 yataklı palyatif merkezi, 18 cihazlı diyaliz merkezi, 10 diş üniti ve 273 deprem izalatörü bulunduracak. Hastane kaba inşaatı yüzde 87, fiziki yüzde 75 aşamasına ulaştı. Hastane inşaatının fiziki yüzde 80'i tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan ikmal ihalesi ile inşaat kaldığı yerden devam edecek.