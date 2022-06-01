Bakan Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı - Haberler

Bakan Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "2021 yılında pandemiye rağmen ticaretimiz, bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB), TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye- Pakistan İş Forumu'na, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye ile Pakistan arasında askeri ve ticari anlaşmalara değindi.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

- Mehmet Muş'un konuşması

- Hulusi Akar'ın konuşması

- Şahbaz Şerif'in konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,