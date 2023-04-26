Bakan Muş: Müteahhitlik, disipline kavuşturmaya çalıştığımız bir sektör

TİCARET Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, ülkelerin gelişiminde inşaat sektörünün önemli olduğunu belirterek, "Altyapıyı yapmadığınız zaman sanayi, yatırım gelmiyor. Ürettiğiniz binaların sağlamlığı, planı ve dizaynının kalibreli olması gerekiyor. Müteahhitlik dışarıdan çok rahat gibi gözüken ve son dönemde disipline kavuşturmaya çalıştığımız bir sektör" dedi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'ni (SİMDER) ziyaret etti. 1999 depreminden sonra yapılan yapıların depremlere karşı daha sağlıklı olduğunu söyleyen Bakan Muş, "1999 öncesinde hem malzemenin kalitesi, hem sektörün gelişmişlik potansiyeli, hem de o dönemin güvenlik katsayı uygulamaları, maalesef bize sarsıntılarda üzücü hadiseler yaşattı" diye konuştu.