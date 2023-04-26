Bakan Muş: 'Müteahhitlik dışarıdan kolay gibi gözüken ancak disiplin gerektiren bir sektördür'

SAMSUN (İHA) – Ticaret Bakanı ve Ak Parti Samsun 1.sıra Milletvekili adayı Mehmet Muş, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'nde (SİMDER) kahvaltı programına katılarak konuşmalarda bulundu. Bakan Muş, "Müteahhitlik, inşaat, altyapı, bunlar bir ülkenin gelişimi içerisinde bulunan önemli sektörlerdir" dedi.

Ticaret Bakanı ve Ak Parti Samsun 1.sıra Milletvekili adayı Mehmet Muş, İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'nde (SİMDER), dernek üyeleri ve birçok iş adamı ile bir araya gelerek kahvaltı sonrasında konuşma gerçekleştirdi.

"Hak ediş karşısında artık mal müdürlüğü bağımsız denetim şirketine ödemesini yapıyor"

SİMDER kahvaltı programında müteahhit ve inşaat sektörü hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Müteahhitlik, inşaat, altyapı, bunlar bir ülkenin gelişimi içerisinde önemli sektörler. Çünkü altyapıyı yapmadığınız zaman sanayi gelmiyor. Altyapıyı yapmadığınız zaman yatırım gelmiyor. İşte bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir de ürettiğiniz sanat eserlerinin, binaların muhakemesi, sağlamlığı, planı, dizaynını da kaliteli olması gerekiyor. Dolayısıyla müteahhitlik dışarıdan böyle çok kolay gibi gözüken aslında son dönemde yaptığımız düzenlemelerle de belli bir disipline kavuşturmaya çalıştığımız bir sektördür. Yani elinde sermayesi olan, sermaye birikimi olan gelip 'ben müteahhit olmaya karar verdim' gibi alandan çıkartılıp artık bir sınıflandırmaya tabi tutulduğu, yapı denetim şirketlerinin daha sıkı denetim yapma kabiliyetine ulaştığı, müteahhitlerle artık 2019'dan sonra tamamen ilişkilerinin bir bağımlılık ilişkisinden koparıldığı bir durumdur. Ruhsat alacaksanız önce sizin mal müdürlüğüne o denetimin ödemesini yapıyorsunuz. Hak ediş karşısında artık mal müdürlüğü bağımsız denetim şirketine ödemesini yapıyor ve siz herhangi bir bağımsız denetim şirketini kendiniz belirleyemiyorsunuz, sistem otomatik olarak sizin birisini atıyor. Bunlar sektörün geleceğiyle alakalı aslında atılan önemli adımlar ve bunun yansımalarını projelerin uygulanmasını, kalitesini sahada zaman içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz. Burası fay hatlarının hem Kuzey Anadolu fay hattı hem en son kırılan bu doğu Anadolu'daki fay, Akdeniz'den geçen fay ve dolayısıyla ülkemiz bu fayların kesiştiği bir noktada bulunuyor. 1999 depreminden sonra yapılan binaların bu tür sarsıntılara zelzelelere karşı daha sağlıklı olduğunu görüyoruz. Öncesinde hem malzemenin kalitesi, hem sektörün gelişmişlik potansiyeli hem de o dönemin güvenlik katsayı uygulamaları maalesef sarsıntılarda bize üzücü hadiseler yaşatıyor. Ama Türkiye'ye bunlardan tabii ders çıkartıyor ve her geçen gün bunları güçlendiriyor. Güvenlik katsayısından tutun da bu denetimlerle beraber çizilen projenin, statiklerin mutlak anlamda uygulanmasını tesis ediyor" diye konuştu.

Ayrıca SİMDER kahvaltı programında Ak Parti Milletvekili Fuat Köktaş, SİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güney ve dernek kurulu üyeleri ile birçok iş adamı bir araya geldi. - SAMSUN