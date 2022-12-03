Bakan Muş: İhracat rakamı geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolara ulaştı (2)

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana programı kapsamında Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen 11'inci Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Yarışmacılara ait tasarımların defile ile tanıtılmasının ardından ödüller dağıtıldı.

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan 10 yarışmacının tasarımı, gerçekleşen defile ile davetlilere tanıtıldı. Defilenin ardından en iyi 3 tasarım ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi 'Likenler' adlı tasarımıyla Esra Bekiroğlu olurken, 2'nci 'Doğanın Renkleri' isimli tasarımıyla Halide Çelik, 3'üncü ise 'Kendiliğinden' adlı tasarımıyla Eylem Barin oldu. Yarışmacının birincisine 100 bin lira para ödülü, yabancı dil ve yurt dışı eğitimi hediye edildi. İkinciye 75 bin lira, 3'üncüyü ise 50 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca, bölgede ihracat şampiyonu olan kuruluşlara plaket verildi.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,