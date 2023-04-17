Bakan Muş: Hortumlanan dolarları insanlar ödemek zorunda kaldı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Koalisyon döneminde milyarlarca dolar bankalardan hortumlandı. İnsanlar o faturayı ödemek zorunda kaldı" dedi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, partisinin Tekkeköy ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Koalisyon dönemlerinde kısa süreli hükümetlerin kurulduğunu söyleyen Bakan Muş, "Koalisyon döneminde Türkiye'nin en büyük bankacılık krizi yaşandı. O dönemde dünyada kriz yoktu, Türkiye'de vardı. Milyarlarca dolar bankalardan, kurumlardan hortumlandı. İnsanlar o milyarlarca dolar faturayı ödemek zorunda kaldı" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada yaşanan krizleri hafif atlattığını belirten Bakan Muş, "Biz iktidara geldik, geldiğimiz günden bu güne kadar güven ve istikrar tesis edildi. İnsanlar o günler unuttular. Sanki Türkiye'de seçimler 5 yılda bir yapılıyordu, sanki hükümetler böyle istikrarlıydı. Bu AK Parti ile kazanılmış bir şey. Güçlü lider, güçlü hükümet, güçlü parti dolayısıyla Türkiye'de, dünyada yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen bunları çok az hasarla atlattı. Bu seçimlere gidiyorken fark ne? Eskiden 3 partili koalisyonlar şimdi 7 partili koalisyon. Biz bu filmi daha önce izlemiştik. Buna müsaade etmemek lazım. Bir konsey yapacağız diyorlar. Bizde bir dönem başbakanlık da yapan şimdi öbür tarafa geçen elinde her bulduğunu bize fırlatan, Cumhurbaşkanı ile yaşadığı her diyalogu ifşa eden. Devlet idaresinde bu olur mu? Başbakan, Cumhurbaşkanı ile birçok meseleyi konuşur. Ne var ne yok elinde fırlatıyor. Bu arkadaşlar, aramızda konsey kuracağız diyorlar. O konseyde ortak karar çıkmazsa kriz çıkartırım diyor. Krizin memlekete faturası ağır oluyor" ifadelerini kullandı