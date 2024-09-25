Bakan Murat Kurum'dan Adıyaman'daki Çocuklara Halı Saha Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde halı saha isteyen çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Halı sahada futbol oynayan çocukların birlikte maç yapma isteğine ise Bakan Kurum, "Davetinizi aldım çocuklar takımı hazırlayın" diye cevap verdi.

12 Temmuz tarihinde Adıyaman'a yaptığı ziyarette camide karşılaştığı çocukların halı saha talebine duyarsız kalmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocukların isteğini yerine getirdi. İki ay içerisinde Fatih Mahallesi Mevlana Ortaokulu önündeki araziye yapılan halı saha çocukların hizmetine sunuldu. Daha önce beton zeminde top oynayan çocuklar şimdi halı sahada top koşturuyor.

Halı sahaya kavuşmanın mutluluğu yaşayan çocuklar, Bakan Murat Kurum'u maça davet etti. Bakan Kurum sosyal medya üzerinden "İstediler yaptık. Davetinizi aldım, takımı hazırlayın çocuklar" diyerek yeni halı sahayı paylaştı.

Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden çocuklar, "Bizim yaşadığımız çevrede halı saha yoktu. Halı saha rica ettik. Oda bizi kırmadı. Bakan Murat Kurum ile camide karşılaştık, birlikte namaz kıldık. Sonra zaten isteklerimizi belirttik o da kabul etti. Çok mutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN