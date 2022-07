Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı

KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağışın afete dönüştüğü Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. Kurum, yeni yağış uyarısında bulunarak "Bu gün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri illerinde ve çevrelerinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir. Görülebilecek olumsuzluklara karşı yine Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır. Bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınması noktasında sahada ekiplerimiz bilfiil çalışmaktadır" dedi.

"Bin 7 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı"

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmak için 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların gıda, barınma ve içme suyu ihtiyaçlarını koordinasyon merkezleri vasıtasıyla çözdüklerini ifade etti. Bölgeye 47 milyon lira acil ödenek gönderildiğini anlatan Bakan Kurum, 5 bin 953 bağımsız yapının incelendiğini dere güzergahı üzerinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edilen yapılarla ilgili de şöyle dedi:

"6 gündür Batı Karadeniz'i etkisi altına yağışlar sebebiyle altı ilimizde selden dolayı gerek ilçelerimizde gerek köylerimizde, gerekse köylere ulaşan yollarımızda hasarlar meydana geldi. Hamdolsun ki metrekareye 150 kilogram yağış düşen selde bu afette erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı dere güzergahındaki alanlardan uzaklaştırdık. Can ve mal güvenliklerini teminat altına alacak çalışmaları illerimizde valiliklerimizin, AFAD'ın koordinasyonu çerçevesinde yapmış olduk. İlk andan itibaren de altı ilimizde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakan arkadaşlarımız AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, belediyelerimiz, milletvekillerimiz sahada bilfiil vatandaşımızın yaralarını sarmak için 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun acil alınması gereken tüm tedbirleri alma noktasında adımlarımızı attık. Bu çerçevede altı ilimizde altı bin personel, bin 770 araçla, ekipmanla gerek arama kurtarma çalışmaları, gerekse iş makinalarıyla bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık. İnşallah etki alanındaki tüm köylerimizde yine köylerimize giden alt yapıların, hasarların giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da an be an sürdürüyoruz. Tabi 6 ilimiz ve vatandaşımızla alakalı da vatandaşlarımızın gerek gıda, barınma ihtiyaçları, içme suyuna ilişkin ihtiyaçlarını da illerimize kurduğumuz koordinasyon merkezleri vasıtasıyla çözüyoruz. Kalıcı imalatları yürütüyoruz. Dün itibariyle Düzce'ye içme suyu sorunu vardı. O sorunu İller Bankamızla belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek hızlı bir şekilde giderdi. Kastamonu Merkez yine aynı şekildeydi. Yüzde 40'ı, 50'ye yakını içme suyundan faydalanamıyordu. Ona ilişkin de adımlarımızı attık ve kalıcı sorunları artık çözme sürecine girmiş olduk. Burada da Kastamonu'nun tamamına içme suyu veriliyor. An itibariyle içme suyu veriliyor. Yine 6 ilimizdeki selden hasar gören yerlere Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla 47 milyon lira AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan yine Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan acil ödeneği göndermiş olduk. Hızlı bir şeklide vatandaşlarımızın taleplerini gideriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız çerçevesinde bin 7 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi. 37 bina, 75 bağımsız bölüm gerek arkamızda Yenice'de olduğu gibi dere güzergahı üzerinde, ağır hasarlı acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edildi. Karabük geneline baktığımızda da burada 14 konutu, 8 ahır, depomuzun afete maruz olan güzergah içerisinde kaldığını ve bu çerçevede de bir kısmının ağır hasarlı, bir kısmının da yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hızlı bir şekilde gerek Eskipazar, gerek Yenice'de gerek şu an bulunduğumuz köyümüzdeki konutlarımıza ilişkin vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız. Eşya yardımlarını, kira yardımlarını yapmak suretiyle daha önceki afetlerde olduğu gibi Rize, Kastamonu, Bartın, Sinop, Antalya, Muğla'daki evlerimizi nasıl hızlı bir şekilde yaptıysak aynı bu sel afetinde de hasar gören evlerimizin gerek Kastamonu'da gerekse Karabük'teki mahallelerimizde, ilçelerimizde evlerimizi gerek TOKİ Başkanlığı eliyle, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yapacağız. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Biz vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Süreci takip ediyoruz."

"Bu afetin de üstesinden geleceğiz"

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kalıcı ihtiyaçlarını da giderdiklerini anlatan Bakan Murat Kurum, "Milletimiz müsterih olsunlar. Bu noktada hemen hemen gitmediğimiz alan, köy kalmadı. Her alana arkadaşlarımız ulaştılar. Bu çerçevede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını hem de kalıcı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ben altı gündür sahada bilfiil çalışan ve vatandaşımızla birlikte afetin zararlarının üstesinden gelmesi noktasında çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza AFAD, Kızılay, Jandarma, TOKİ, İller Bankası, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, tüm bakanlıklarımızın birimlerine, orman muhafaza konusunda OGM'ye çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede yaralarımızı saracağımızı ifade ediyor tekrar tüm illerimize Karabük'e geçmiş olsun diyorum" dedi.

Bakan Kurum, heyelan tehlikesine dikkat çekti

Artvin'de yaşanan heyelan sonrası bir vatandaşın hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Murat Kurum, heyelan tehlikesine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolda heyelan sebebiyle bir orada park halindeki tırda vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD yine valiliğimiz koordinasyonunda gerekli her türlü çalışma yürütülmektedir. Tüm Türkiye genelinde altı gündür etkili bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle toprak doymuş durumda. Toprağın yüzeyinde suyun hareketini yavaşlatacak açıkçası tüm rusubat, bitki ve ağaçlar yağışlarla birlikte aslında yok olmuş durumda. Bundan sonraki yağış miktarlarının az olmasında bile heyelan riski ve sel riski tehlikesi yağışın şiddeti az olsa bile etkisi artacağı sebebiyle dikkatli olmamız gereken süreç içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."