Haberler

Bakan Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile Cenevre'de Görüştü

Bakan Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile Cenevre'de Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya gelerek, Türkiye'nin sürdürülebilir şehir gelişimi konusundaki projelerini ve deneyimlerini paylaştı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Cenevre'de ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Habitat İcra Direktörü Sayın Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldik. Ülkemizin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve Yeni Kentsel Gündem'i hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettim. Asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve millet bahçeleri projelerimizi anlattım. Paylaştığımız deneyimler, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için bizlere yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Uçakta sarf ettiği cümle piyasaları sarstı! Hisseler sert yükseldi
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.