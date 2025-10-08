Bakan Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile Cenevre'de Görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Cenevre'de ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Habitat İcra Direktörü Sayın Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldik. Ülkemizin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve Yeni Kentsel Gündem'i hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettim. Asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve millet bahçeleri projelerimizi anlattım. Paylaştığımız deneyimler, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için bizlere yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.