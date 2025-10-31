Bakan Murat Kurum, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı kabul etti.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı ile bir araya geldik. Kulübümüz için yapabileceklerimizi konuştuk. Sporun her alanında tüm kulüplerimize desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.