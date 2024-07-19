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Bakan Murat Kurum: 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılına gelindiğinde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaşın kalmayacağını belirtti. Bakan Kurum, vatandaşların devlete olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Bakan Murat Kurum : "2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak"

ELAZIĞ - 2025 yılına geldiklerinde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaşın kalmayacağını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın devletine, cumhurbaşkanına olan güveni tamdır" dedi.

Dün Elazığ'a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Bakan Kurum, "TOKİ'ye borçlu olan TOKİ'den sosyal konut almış vatandaşlarımızı, cumhurbaşkanımızın onayı ile yüzde 49 olması gerek artışı yüzde 50 indirim yapmak sureti ile yüzde 24.73 oranında yapılmasının kararını aldık. Vatandaşımıza yüzde 50 indirim yapmış olduk. Biz vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ele ele, kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konumu, deprem bölgesindeki süreci an ve an takibi, bizlere talimatları bu yöndedir. Bizde hep birlikte bu süreci, vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle yürütmeye ve şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. TOKİ'den ev almış tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Tüm illeri tek tek gezdiklerini dile getiren Bakan Kurum, "Tüm şehirlere gitmemizde ki sebep, vatandaşımızın bizden beklentisini yerinde dinlemek ve karar almaktır. Bu manada 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın devletine, cumhurbaşkanına olan güveni tamdır. Bu güvenden rahatsız olanlar olmasına rağmen bu işe köstek olmaya çalışanlar olmasına rağmen biz, kararlı bir şekilde işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hem yerinde dönüşüm ile hem kentsel dönüşümde belirlediğimiz rezerv alanlarla, hem de şehrin çeperinde yaptığımız işlerle birlikte şehrin mimarisine ve yapısına uygun adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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