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Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kırşehir'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en iyi hizmetini sunduğunu belirtti. Bakan, sağlıkta yapılacak reformlar ve illegal uygulamalarla mücadele edeceğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu: "Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz"

KIRŞEHİR – Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılan Memişoğlu, sağlık yöneticilerinden çalışmaları dinledi. Ardından Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Alanı'nda yapımı devam eden üniversite hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta yapılacak çok şey olduğunu ve bütün süreçleri takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yetkisiz sağlık hizmetlerini sunan arkadaşları engelleyeceğiz. Bu aşamalardan sonra özellikle sağlıkta olabilecek, illegaliteler, yanlış uygulamalarla ilgili gerekli tedbirleri de her zaman aldığımız gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Biz, sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sürdürmek ve daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle turizmi ve dünyadaki diğer ülkelerden gelecek insanlara sağlık cümlesi sunuyoruz ve bunu maalesef bazı yanlış uygulamalarla eleştirme fırsatı verecek illegalitelere, yanlış uygulamalarda bu konuda izin vermeyeceğiz. Bu durumun bütün kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Türkiye olarak son 20 senede yaptığımız sağlıkta gelişimi ve ulaşılabilirliği daha iyi hale getireceğiz. Sağlık teknolojisini üreten, aynı zamanda çevresindeki bütün ülkelere de bu konuda destek veren bir sağlık bilgisi ülkesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Politika

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