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Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Yaşam İçin Vücut Kitle İndeksi Ölçümleri Başlattı

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Yaşam İçin Vücut Kitle İndeksi Ölçümleri Başlattı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan vücut kitle indeksi uygulamasını 81 ilde başlattıklarını duyurdu. 'Toplum sağlıklı kalmalı' diyen Memişoğlu, sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı için mücadele ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen vücut kitle indeksi ölçümü uygulamasına ilişkin, "Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri uygulamasının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, uygulamanın farkındalık oluşması amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı kilo, bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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