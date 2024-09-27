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Bakan Memişoğlu'ndan Eğitimde Bilim ve Teknoloji Vurgusu

Bakan Memişoğlu'ndan Eğitimde Bilim ve Teknoloji Vurgusu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, sağlık alanında bilim üretme ve teknolojiyi geliştirme çağrısında bulundu. Eğitim kurumlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, fahri doktora unvanı aldı ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bundan sonra sağlığın bilgisini de üretmek zorundayız. Bilimini de yapmak zorundayız, teknoloji de üretmek zorundayız. Artık iddialı olmak zorundayız." dedi.

Amasya Üniversitesinin Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Memişoğlu, burada "ilk ders" sunumunu yaptı.

Bakan Memişoğlu, 2006'da kurulan Amasya Üniversitesinin günden güne gelişerek büyük ve güçlü bir eğitim kurumu haline geldiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinden kendilerini geliştirmelerini isteyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz birlikte hareket etmezsek, bilim üretmezsek, daha çok çalışmazsak işte Filistin'e yönelik saldırılarda olduğu gibi şeytan şeytanlığını, vahşi vahşiliğini yapar. Onun için biz daha çok üreteceğiz. Biz daha çok çalışacağız. Biz üniversitelerimiz, bilim insanları, bir şey yapmak isteyen, üretmek isteyen insanlara, çalışmak isteyen insanlara daha çok destek verip, daha çok destekleyeceğiz. Bundan sonra sağlığın bilgisini de üretmek zorundayız. Bilimini de yapmak zorundayız, teknoloji de üretmek zorundayız. Artık iddialı olmak zorundayız. Burada olmaktan, böyle bir medeniyetin çok önemli bir şehrinde olmaktan, sizlere hitap etmekten gurur duydum, onur duydum."

Törende Bakan Memişoğlu'na "fahri doktora" unvanı verilerek cübbe giydirildi.

Daha sonra Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katılan Memişoğlu, burada öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Memişoğlu, ardından Amasya Valiliği'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Politika

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